Струков Селиван Федотов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Струков Федот Павлов
Мать: Струкова Авдотья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Струкова Марфа
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Катерина Селиванова
Мать ребёнка: Струкова Марфа
Рождение ребёнка
1825
Сын: Струков Пракофий Селиванов
Мать ребёнка: Струкова Марфа
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Селиванова
Мать ребёнка: Струкова Марфа
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Струкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струкова Марфа
Смерть
Неизвестно