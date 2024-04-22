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Струков Селиван Федотов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Струков Федот Павлов

Мать: Струкова Авдотья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Струков Феодор Селиванов

Мать ребёнка: Струкова Марфа

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катерина Селиванова

Мать ребёнка: Струкова Марфа

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Струков Пракофий Селиванов

Мать ребёнка: Струкова Марфа

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Селиванова

Мать ребёнка: Струкова Марфа

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Струков Егор Селиванов

Мать ребёнка: Струкова Марфа

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Марфа

Смерть
Неизвестно
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