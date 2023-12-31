Струкова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Катерина Селиванова
Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Струков Пракофий Селиванов
Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Селиванова
Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно