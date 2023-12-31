Струкова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Струков Феодор Селиванов

Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катерина Селиванова

Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Струков Пракофий Селиванов

Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Селиванова

Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Струков Егор Селиванов

Отец ребёнка: Струков Селиван Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Селиван Федотов

Смерть
Неизвестно
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