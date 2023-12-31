Струкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Струков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1794

Сын: Струков Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Струков Денис Тимофеевич

Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Тимофей Павлов

Смерть
Неизвестно
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