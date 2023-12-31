Струкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Струков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Струков Тимофей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно