Струкова (Белоусова) Феодосия Васильевна
Место рожденияс. Борщевая слобода
Дата рождения29.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1862
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
30.05.1892
Дочь: Орлова Агриппина Семеоновна
Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович
с. Устье Мичуринского уезда
| Восприемники: | | 1. Григорий Ефимович Тимофеев липецкий мещанин | | 2. Евремова Евдокия Фроловна солдатская жена
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Струкова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович
Рождение ребёнка
02.08.1908
Дочь: Бушуева Мария Семеоновна
Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович
с. Устье Козловский уезд
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семеновна
Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно