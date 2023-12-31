Струкова (Белоусова) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова (Белоусова) Феодосия Васильевна

Место рождения

с. Борщевая слобода

Дата рождения

29.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1862

Отец: Белоусов Василий Андреев

Мать: Белоусова Татьяна Матвеева

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
30.05.1892

Дочь: Орлова Агриппина Семеоновна

Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович

с. Устье Мичуринского уезда
| Восприемники: | | 1. Григорий Ефимович Тимофеев липецкий мещанин | | 2. Евремова Евдокия Фроловна солдатская жена
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Струкова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович

Рождение ребёнка
02.08.1908

Дочь: Бушуева Мария Семеоновна

Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович

с. Устье Козловский уезд
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семеновна

Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Струков Семеон Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Семеон Осипович

Смерть
Неизвестно
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