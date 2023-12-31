Белоусова (Орлова) Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Орлова) Татьяна Матвеева

Место рождения

с. Старое Хмелевое Козловского уезда

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Орлов Матвей Гаврилов

Мать: не указана

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
29.05.1862

Дочь: Струкова Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Белоусов Василий Андреев

с. Борщевая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Василий Андреев

Смерть
Неизвестно
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