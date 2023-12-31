Белоусова (Орлова) Татьяна Матвеева
Место рожденияс. Старое Хмелевое Козловского уезда
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Орлов Матвей Гаврилов
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
29.05.1862
Дочь: Струкова Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Белоусов Василий Андреев
с. Борщевая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно