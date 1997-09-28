Бушуева (Струкова) Мария Семеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Струкова) Мария Семеоновна

Место рождения

с. Устье Козловский уезд

Дата рождения

02.08.1908

Дата смерти

28.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1908

Отец: Струков Семеон Осипович

Мать: Струкова Феодосия Васильевна

с. Устье Козловский уезд
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
25.11.1930

Сын: Бушуев Александр Антонович

Отец ребёнка: Бушуев Антон И

Рождение ребёнка
25.10.1946

Сын: Бушуев Михаил Антонович

Отец ребёнка: Бушуев Антон И

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Антон И

Смерть
28.09.1997
с. Устье Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района
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