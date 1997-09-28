Бушуева (Струкова) Мария Семеоновна
Место рожденияс. Устье Козловский уезд
Дата рождения02.08.1908
Дата смерти28.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1908
с. Устье Козловский уезд
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
25.11.1930
Сын: Бушуев Александр Антонович
Отец ребёнка: Бушуев Антон И
Рождение ребёнка
25.10.1946
Отец ребёнка: Бушуев Антон И
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушуев Антон И
Смерть
28.09.1997
с. Устье Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района