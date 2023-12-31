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(Струкова) Надежда Семеновна
(Струкова) Надежда Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Струков Семеон Осипович
1862 г.р.
Мать
Струкова (Белоусова) Феодосия Васильевна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Струков Семеон Осипович
Мать:
Струкова Феодосия Васильевна
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