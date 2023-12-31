Ленинградская обл., г. Ленинград, шоссе Московское, № 74б, траншея № 7, могила № 7, ряд 1, место 4, с севера на юг

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