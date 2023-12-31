Орлов Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Михаил Игнатьевич

Место рождения

с. Устье Мичуринского района

Дата рождения

29.08.1913

Дата смерти

29.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1913

Отец: Орлов Игнат Иларионов

Мать: Орлова Агриппина Семеоновна

с. Устье Мичуринского района
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
13.09.1940

Сын: Орлов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Орлова Мария Михайловна

СССР
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хачирова Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Орлова Мария Михайловна

с. Устье Мичуринского района
Военная служба
Неизвестно
Мичуринский р-н, Устинский с/с
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Смерть
29.09.1942
Ленинградская обл.
Причина смерти: погиб на войне | Орлов Михаил Игнатьевич | Донесение о безвозвратных потерях | Дата рождения: | | __.__.1918 | Место рождения: | | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, Устинский с/с |... Показать все
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., г. Ленинград, шоссе Московское, № 74б, траншея № 7, могила № 7, ряд 1, место 4, с севера на юг
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