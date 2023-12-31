Орлов Михаил Игнатьевич
Место рожденияс. Устье Мичуринского района
Дата рождения29.08.1913
Дата смерти29.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1913
Отец: Орлов Игнат Иларионов
с. Устье Мичуринского района
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
13.09.1940
Сын: Орлов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Орлова Мария Михайловна
СССР
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хачирова Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Орлова Мария Михайловна
с. Устье Мичуринского района
Военная служба
Неизвестно
Мичуринский р-н, Устинский с/с
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Смерть
29.09.1942
Ленинградская обл.
Причина смерти: погиб на войне | Орлов Михаил Игнатьевич | Донесение о безвозвратных потерях | Дата рождения: | | __.__.1918 | Место рождения: | | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, Устинский с/с |... Показать все
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., г. Ленинград, шоссе Московское, № 74б, траншея № 7, могила № 7, ряд 1, место 4, с севера на юг