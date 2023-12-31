Орлова (Белоусова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Белоусова) Мария Михайловна

Место рождения

Старо-Хмелевская слобода

Дата рождения

18.10.1914

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1914

Отец: Белоусов Михаил Феодорович

Мать: Белоусова Варвара Ивановна

Старо-Хмелевская слобода
| Восприемники | | 1. Иван Петрович Орлов крестьянин Старо-Хмелевой слободы | | 2. Елена Дмитриевна Белоусова крестьянка Старо-Хмелевой слободы |
Рождение ребёнка
13.09.1940

Сын: Орлов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Орлов Михаил Игнатьевич

СССР
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хачирова Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Орлов Михаил Игнатьевич

с. Устье Мичуринского района
Смерть
1981
пос. Кочетовка
Похороны
Неизвестно
с. Устье, Мичуринский р-н
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