Орлова (Белоусова) Мария Михайловна
Место рожденияСтаро-Хмелевская слобода
Дата рождения18.10.1914
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1914
Старо-Хмелевская слобода
| Восприемники | | 1. Иван Петрович Орлов крестьянин Старо-Хмелевой слободы | | 2. Елена Дмитриевна Белоусова крестьянка Старо-Хмелевой слободы |
Рождение ребёнка
13.09.1940
Сын: Орлов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Орлов Михаил Игнатьевич
СССР
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хачирова Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Орлов Михаил Игнатьевич
с. Устье Мичуринского района
Смерть
1981
пос. Кочетовка
Похороны
Неизвестно
с. Устье, Мичуринский р-н