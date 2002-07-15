Орлов Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Анатолий Михайлович

Место рождения

СССР

Дата рождения

13.09.1940

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940

Отец: Орлов Михаил Игнатьевич

Мать: Орлова Мария Михайловна

СССР
Рождение ребёнка
13.12.1967

Сын: Орлов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Орлова Валентина Васильевна

город Тамбов
Рождение ребёнка
04.08.1976

Дочь: Плотникова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Орлова Валентина Васильевна

Тамбов
Смерть
15.07.2002
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