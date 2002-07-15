Орлов Анатолий Михайлович
Место рожденияСССР
Дата рождения13.09.1940
Дата смерти15.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940
Отец: Орлов Михаил Игнатьевич
Мать: Орлова Мария Михайловна
СССР
Рождение ребёнка
13.12.1967
Мать ребёнка: Орлова Валентина Васильевна
город Тамбов
Рождение ребёнка
04.08.1976
Дочь: Плотникова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Орлова Валентина Васильевна
Тамбов
Смерть
15.07.2002