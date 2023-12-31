Хачирова (Орлова) Зинаида Егоровна
Место рожденияс. Устье Мичуринского района
Дата рождения1947
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Орлов Михаил Игнатьевич
Мать: Орлова Мария Михайловна
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
22.07.1971
Дочь: Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Хачиров Сергей Симонович
Рождение ребёнка
06.04.1978
Сын: Хачиров Эльбрус Сергеевич
Отец ребёнка: Хачиров Сергей Симонович
п. Кочетовка Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
п. Кочетовка Мичуринского района