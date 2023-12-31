Хачирова (Орлова) Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачирова (Орлова) Зинаида Егоровна

Место рождения

с. Устье Мичуринского района

Дата рождения

1947

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Орлов Михаил Игнатьевич

Мать: Орлова Мария Михайловна

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
22.07.1971

Дочь: Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Хачиров Сергей Симонович

Рождение ребёнка
06.04.1978

Сын: Хачиров Эльбрус Сергеевич

Отец ребёнка: Хачиров Сергей Симонович

п. Кочетовка Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачиров Сергей Симонович

Смерть
1993
п. Кочетовка Мичуринского района
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