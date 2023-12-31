Белоусова (Федорова (Феодорова)) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Федорова (Феодорова)) Варвара Ивановна

Место рождения

д. Уланово

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Федоров (феодоров) Иван Иванов

Мать: Федорова (феодорова) Мария Герасимова

д. Уланово
Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Орлова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Белоусов Михаил Феодорович

Старо-Хмелевская слобода
| Восприемники | | 1. Иван Петрович Орлов крестьянин Старо-Хмелевой слободы | | 2. Елена Дмитриевна Белоусова крестьянка Старо-Хмелевой слободы |
Рождение ребёнка
29.10.1918

Сын: Белоусов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Белоусов Михаил Феодорович

с. Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Михаил Феодорович

Смерть
Неизвестно
с. Старо-Хмелевое Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района
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