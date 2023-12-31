Белоусова (Федорова (Феодорова)) Варвара Ивановна
Место рожденияд. Уланово
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
д. Уланово
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Орлова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Белоусов Михаил Феодорович
Старо-Хмелевская слобода
| Восприемники | | 1. Иван Петрович Орлов крестьянин Старо-Хмелевой слободы | | 2. Елена Дмитриевна Белоусова крестьянка Старо-Хмелевой слободы |
Рождение ребёнка
29.10.1918
Отец ребёнка: Белоусов Михаил Феодорович
с. Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Старо-Хмелевое Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района