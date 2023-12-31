Федоров (Феодоров) Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров (феодоров) Иван
Военная служба
1864
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
| 864 - Метрическая книга по селу Старое Хмелевое | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.5004 | В метриках за 1862-1866 годы запись о рождении Ивана Ивановича Фёдорова не найдена | Есть запись от 13.10.18... Показать все
Бракосочетание
26.10.1892
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Белоусова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Федорова (феодорова) Мария Герасимова
д. Уланово
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат 115 пехотного Вяземского полка рядовой
Смерть
Неизвестно