Федоров (Феодоров) Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров (Феодоров) Иван Иванов

Федоров (Феодоров) Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров (феодоров) Иван

Мать: не указана

Военная служба
1864
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
| 864 - Метрическая книга по селу Старое Хмелевое | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.5004 | В метриках за 1862-1866 годы запись о рождении Ивана Ивановича Фёдорова не найдена | Есть запись от 13.10.18... Показать все
Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Федорова (феодорова) Мария Герасимова

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Белоусова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Федорова (феодорова) Мария Герасимова

д. Уланово
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат 115 пехотного Вяземского полка рядовой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close