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Белоусов Петр Михайлович

Место рождения

с. Хмелевое

Дата рождения

29.10.1918

Дата смерти

20.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1918

Отец: Белоусов Михаил Феодорович

Мать: Белоусова Варвара Ивановна

с. Хмелевое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Белоусова Мария Сергеевна

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Белоусова Мария Сергеевна

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Мария Сергеевна

Смерть
20.08.1993
с. Старохмелевое
Похороны
Неизвестно
с. Старохмелевое
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