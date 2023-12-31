Белоусов Петр Михайлович
Место рожденияс. Хмелевое
Дата рождения29.10.1918
Дата смерти20.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1918
с. Хмелевое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Белоусова Мария Сергеевна
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Белоусова Мария Сергеевна
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1993
с. Старохмелевое
Похороны
Неизвестно
с. Старохмелевое