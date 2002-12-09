Белоусова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1923

Дата смерти

09.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Белоусов Петр Михайлович

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Белоусов Петр Михайлович

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Петр Михайлович

Смерть
09.12.2002
с. Старохмелевое
Похороны
Неизвестно
с. Старохмелевое
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