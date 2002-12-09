Белоусова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1923
Дата смерти09.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Белоусов Петр Михайлович
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Белоусов Петр Михайлович
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2002
с. Старохмелевое
Похороны
Неизвестно
с. Старохмелевое