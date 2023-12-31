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Белоусов Михаил Феодорович

Место рождения

Старо-Хмелевская слобода Козловского уезда

Дата рождения

04.11.1887

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1887

Отец: Белоусов Феодор Тимофеев

Мать: Белоусова Евдокия Николаева

Старо-Хмелевская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Орлова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Белоусова Варвара Ивановна

Старо-Хмелевская слобода
| Восприемники | | 1. Иван Петрович Орлов крестьянин Старо-Хмелевой слободы | | 2. Елена Дмитриевна Белоусова крестьянка Старо-Хмелевой слободы |
Военная служба
До 20.12.1916
251 пол. Зап. Госп. Черкассы?
см. фото карточки
Рождение ребёнка
29.10.1918

Сын: Белоусов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Белоусова Варвара Ивановна

с. Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Варвара Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1917
Старо-Хмелевская слобода
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