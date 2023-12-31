Белоусов Михаил Феодорович
Место рожденияСтаро-Хмелевская слобода Козловского уезда
Дата рождения04.11.1887
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1887
Старо-Хмелевская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Орлова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Белоусова Варвара Ивановна
Старо-Хмелевская слобода
| Восприемники | | 1. Иван Петрович Орлов крестьянин Старо-Хмелевой слободы | | 2. Елена Дмитриевна Белоусова крестьянка Старо-Хмелевой слободы |
Военная служба
До 20.12.1916
251 пол. Зап. Госп. Черкассы?
см. фото карточки
Рождение ребёнка
29.10.1918
Мать ребёнка: Белоусова Варвара Ивановна
с. Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1917
Старо-Хмелевская слобода