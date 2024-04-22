Белоусова (Курбатова) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Курбатова) Евдокия Николаева

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1856

Отец: Курбатов Николай Григорьев

Мать: Курбатова Надежда Кирилова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.11.1879

Сын: Белоусов Александр Федорович?

Отец ребёнка: Белоусов Феодор Тимофеев

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Белоусов Михаил Феодорович

Отец ребёнка: Белоусов Феодор Тимофеев

Старо-Хмелевская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Феодор Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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