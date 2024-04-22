Белоусова (Курбатова) Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения02.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1856
Рождение ребёнка
21.11.1879
Сын: Белоусов Александр Федорович?
Отец ребёнка: Белоусов Феодор Тимофеев
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
04.11.1887
Сын: Белоусов Михаил Феодорович
Отец ребёнка: Белоусов Феодор Тимофеев
Старо-Хмелевская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно