Курбатов Николай Григорьев
Место рождения
Дата рождения09.05.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.05.1832
| 1832 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.1849, л. 2об, запись №10 | Найдена запись о рождении от 09.05.1832 | У однодворца Григория Леонтьева Курбатова и законной же... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1856
Дочь: Белоусова Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Курбатова Надежда Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно