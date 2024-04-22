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Курбатов Николай Григорьев

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

09.05.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1832

Отец: Курбатов Григорий Леонтьев

Мать: Курбатова Домна Иванова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
| 1832 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.1849, л. 2об, запись №10 | Найдена запись о рождении от 09.05.1832 | У однодворца Григория Леонтьева Курбатова и законной же... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1856

Дочь: Белоусова Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Курбатова Надежда Кирилова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Надежда Кирилова

Смерть
Неизвестно
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