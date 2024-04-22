Курбатов Григорий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Григорьева
Мать ребёнка: Курбатова Домна Иванова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Курбатова Домна Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасья Григорьева
Мать ребёнка: Курбатова Домна Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1832
Сын: Курбатов Николай Григорьев
Мать ребёнка: Курбатова Домна Иванова
| 1832 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.1849, л. 2об, запись №10 | Найдена запись о рождении от 09.05.1832 | У однодворца Григория Леонтьева Курбатова и законной же... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Домна Иванова
Смерть
Неизвестно