Курбатова Василиса Минаева
Место рожденияс. Лаврово
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Минай
с. Лаврово
Рождение ребёнка
1798
Сын: Курбатов Григорий Леонтьев
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Леонтьева
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марина Леонтьева
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Фолимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно