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Курбатова Василиса Минаева

Место рождения

с. Лаврово

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Минай

Мать: не указана

с. Лаврово
Рождение ребёнка
1798

Сын: Курбатов Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Фолимонов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Леонтьева

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Фолимонов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марина Леонтьева

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Фолимонов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Леонтий Фолимонов

Смерть
Неизвестно
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