Курбатов Леонтий Фолимонов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1798
Сын: Курбатов Григорий Леонтьев
Мать ребёнка: Курбатова Василиса Минаева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Леонтьева
Мать ребёнка: Курбатова Василиса Минаева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марина Леонтьева
Мать ребёнка: Курбатова Василиса Минаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823