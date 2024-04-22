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Курбатов Леонтий Фолимонов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Курбатов Прокофий Данилов

Мать: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Курбатов Григорий Леонтьев

Мать ребёнка: Курбатова Василиса Минаева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Леонтьева

Мать ребёнка: Курбатова Василиса Минаева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марина Леонтьева

Мать ребёнка: Курбатова Василиса Минаева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Василиса Минаева

Смерть
1823
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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