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Курбатов Прокофий Данилов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Курбатов Данила Федотов

Мать: Курбатова Дарья Степанова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марья Прокофьева

Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Василиса Прокофьева

Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья Прокофьева

Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Курбатов Денис Прокофьев

Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Курбатов Федор Прокофьев

Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Курбатов Леонтий Фолимонов

Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Федосья Агапова

Смерть
1778
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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