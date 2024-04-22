Курбатов Прокофий Данилов
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Курбатов Данила Федотов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марья Прокофьева
Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Василиса Прокофьева
Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья Прокофьева
Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Курбатов Леонтий Фолимонов
Мать ребёнка: Курбатова Федосья Агапова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1778