Курбатова (Нечаева) Дарья Степанова
Место рожденияс. Хмелевская слобода Козловского уезда
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Нечаев Степан
с. Хмелевская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1743
Сын: Курбатов Прокофий Данилов
Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Крюкова Анна Данилова
Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно