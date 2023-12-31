Курбатова (Нечаева) Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Нечаева) Дарья Степанова

Место рождения

с. Хмелевская слобода Козловского уезда

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Нечаев Степан

Мать: не указана

с. Хмелевская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1743

Сын: Курбатов Прокофий Данилов

Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Курбатов Фолимон Данилов

Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Курбатов Ефим Данилов

Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Крюкова Анна Данилова

Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Курбатов Лукьян Данилов

Отец ребёнка: Курбатов Данила Федотов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Данила Федотов

Смерть
Неизвестно
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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