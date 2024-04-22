Курбатов Фолимон Данилов
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Курбатов Данила Федотов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Варвара Фолимоновна
Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марфа Фолимоновна
Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пелагея Фолимоновна
Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ульяна Фолимоновна
Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно