Курбатов Фолимон Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатов Фолимон Данилов

Курбатов Фолимон Данилов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Курбатов Данила Федотов

Мать: Курбатова Дарья Степанова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Варвара Фолимоновна

Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марфа Фолимоновна

Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пелагея Фолимоновна

Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ульяна Фолимоновна

Мать ребёнка: Курбатова Настасья Селиверстова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Настасья Селиверстова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close