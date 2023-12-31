Курбатова (Чепракова) Настасья Селиверстова
Место рожденияс. Казинка Козловского уезда
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Варвара Фолимоновна
Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марфа Фолимоновна
Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пелагея Фолимоновна
Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ульяна Фолимоновна
Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно