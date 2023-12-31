Курбатова (Чепракова) Настасья Селиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Чепракова) Настасья Селиверстова

Место рождения

с. Казинка Козловского уезда

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Казинка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Варвара Фолимоновна

Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марфа Фолимоновна

Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пелагея Фолимоновна

Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ульяна Фолимоновна

Отец ребёнка: Курбатов Фолимон Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Фолимон Данилов

Смерть
Неизвестно
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