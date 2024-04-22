Курбатов Денис Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара Денисова
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина Денисова
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Денисова
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Прасковья
Смерть
Неизвестно