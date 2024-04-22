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Курбатов Денис Прокофьев

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Курбатов Прокофий Данилов

Мать: Курбатова Федосья Агапова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара Денисова

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина Денисова

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Курбатов Илья Денисов

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Курбатов Андреян Денисов

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Денисова

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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