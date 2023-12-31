Курбатова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара Денисова

Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина Денисова

Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Курбатов Илья Денисов

Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Курбатов Андреян Денисов

Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Денисова

Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Денис Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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