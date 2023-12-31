Курбатова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара Денисова
Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина Денисова
Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Денисова
Отец ребёнка: Курбатов Денис Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно