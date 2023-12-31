Курбатова (Шмакова) Федосья Агапова
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шмаков Агап
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марья Прокофьева
Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Василиса Прокофьева
Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья Прокофьева
Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Курбатов Леонтий Фолимонов
Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно