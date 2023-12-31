Курбатова (Шмакова) Федосья Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Шмакова) Федосья Агапова

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шмаков Агап

Мать: не указана

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марья Прокофьева

Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Василиса Прокофьева

Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья Прокофьева

Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Курбатов Денис Прокофьев

Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Курбатов Федор Прокофьев

Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Курбатов Леонтий Фолимонов

Отец ребёнка: Курбатов Прокофий Данилов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Прокофий Данилов

Смерть
Неизвестно
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