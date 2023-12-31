Курбатова (Уншикова) Надежда Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Уншикова) Надежда Кирилова

Место рождения

Панская слобода Козловского уезда

Дата рождения

16.09.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1831

Отец: Уншиков Кирил Фомин

Мать: Уншикова Домна

Панская слобода Козловского уезда
Воспреемники: однадворец Филип Гордеев Ененков, однадворческая женка Федосья Григорьева Карашева
Рождение ребёнка
02.08.1856

Дочь: Белоусова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Николай Григорьев

Смерть
Неизвестно
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