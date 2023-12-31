Курбатова (Уншикова) Надежда Кирилова
Место рожденияПанская слобода Козловского уезда
Дата рождения16.09.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1831
Отец: Уншиков Кирил Фомин
Мать: Уншикова Домна
Панская слобода Козловского уезда
Воспреемники: однадворец Филип Гордеев Ененков, однадворческая женка Федосья Григорьева Карашева
Рождение ребёнка
02.08.1856
Дочь: Белоусова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьев
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно