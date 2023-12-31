Уншикова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Уншиков Иван Кирилов
Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Катерина Кирилова
Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья Кирилова
Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1831
Дочь: Курбатова Надежда Кирилова
Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Воспреемники: однадворец Филип Гордеев Ененков, однадворческая женка Федосья Григорьева Карашева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уншиков Кирил Фомин
Смерть
Неизвестно