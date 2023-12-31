Уншикова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уншикова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Уншиков Иван Кирилов

Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Катерина Кирилова

Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1826

Сын: Уншиков Николай Кирилов

Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья Кирилова

Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1831

Дочь: Курбатова Надежда Кирилова

Отец ребёнка: Уншиков Кирил Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Воспреемники: однадворец Филип Гордеев Ененков, однадворческая женка Федосья Григорьева Карашева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уншиков Кирил Фомин

Смерть
Неизвестно
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