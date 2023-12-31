Уншиков Кирил Фомин
Место рожденияПанская слобода Козловского уезда
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Уншиков Фома Климонов
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1820
Сын: Уншиков Иван Кирилов
Мать ребёнка: Уншикова Домна
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Катерина Кирилова
Мать ребёнка: Уншикова Домна
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Уншикова Домна
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья Кирилова
Мать ребёнка: Уншикова Домна
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1831
Дочь: Курбатова Надежда Кирилова
Мать ребёнка: Уншикова Домна
Панская слобода Козловского уезда
Воспреемники: однадворец Филип Гордеев Ененков, однадворческая женка Федосья Григорьева Карашева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уншикова Домна
Смерть
До 1852
Панская слобода Козловского уезда