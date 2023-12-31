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Уншиков Кирил Фомин

Место рождения

Панская слобода Козловского уезда

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Уншиков Фома Климонов

Мать: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1820

Сын: Уншиков Иван Кирилов

Мать ребёнка: Уншикова Домна

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Катерина Кирилова

Мать ребёнка: Уншикова Домна

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1826

Сын: Уншиков Николай Кирилов

Мать ребёнка: Уншикова Домна

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья Кирилова

Мать ребёнка: Уншикова Домна

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1831

Дочь: Курбатова Надежда Кирилова

Мать ребёнка: Уншикова Домна

Панская слобода Козловского уезда
Воспреемники: однадворец Филип Гордеев Ененков, однадворческая женка Федосья Григорьева Карашева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уншикова Домна

Смерть
До 1852
Панская слобода Козловского уезда
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