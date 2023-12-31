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Уншиков Фома Климонов

Место рождения

Панская слобода Козловского уезда

Дата рождения

1761

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Уншиков Климон

Мать: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1784

Сын: Уншиков Илья Фомин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1794

Сын: Уншиков Петр Фомин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1797

Сын: Уншиков Кирил Фомин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1799

Сын: Уншиков Ермолай Фомин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1823
Панская слобода Козловского уезда
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