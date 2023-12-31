Уншиков Фома Климонов
Место рожденияПанская слобода Козловского уезда
Дата рождения1761
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Уншиков Климон
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1784
Сын: Уншиков Илья Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1794
Сын: Уншиков Петр Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1797
Сын: Уншиков Кирил Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1799
Панская слобода Козловского уезда
Смерть
1823
Панская слобода Козловского уезда