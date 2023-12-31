Уншиков Петр Фомин
Место рожденияПанская слобода Козловского уезда
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Уншиков Фома Климонов
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Уншикова Авдотья
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Уншикова Авдотья
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Катерина Петрова
Мать ребёнка: Уншикова Авдотья
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Уншикова Авдотья
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1829
Сын: Уншиков Егор Петров
Мать ребёнка: Уншикова Авдотья
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Уншикова Авдотья
Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уншикова Авдотья
Смерть
Неизвестно