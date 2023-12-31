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Уншиков Петр Фомин

Место рождения

Панская слобода Козловского уезда

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Уншиков Фома Климонов

Мать: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1817

Сын: Уншиков Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Уншикова Авдотья

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1819

Сын: Уншиков Никита Петров

Мать ребёнка: Уншикова Авдотья

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Катерина Петрова

Мать ребёнка: Уншикова Авдотья

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Уншикова Авдотья

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1829

Сын: Уншиков Егор Петров

Мать ребёнка: Уншикова Авдотья

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Уншикова Авдотья

Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уншикова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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