Уншиков Илья Фомин
Место рожденияПанская слобода Козловского уезда
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Уншиков Фома Климонов
Мать: не указана
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1803
Сын: Уншиков Степан Ильин
Мать ребёнка: не указана
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1814
Сын: Уншиков Яков Ильин
Мать ребёнка: не указана
Панская слобода Козловского уезда
Место жительства
1831
Оренбургской губернии Бозулуцкого уезда в деревню Игнашино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уншиков Андрей Ильин
Мать ребёнка: не указана
Панская слобода Козловского уезда
Смерть
Неизвестно