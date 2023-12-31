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Уншиков Илья Фомин

Место рождения

Панская слобода Козловского уезда

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Уншиков Фома Климонов

Мать: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1803

Сын: Уншиков Степан Ильин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1810

Сын: Уншиков Леонтий Ильин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1814

Сын: Уншиков Яков Ильин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Место жительства
1831
Оренбургской губернии Бозулуцкого уезда в деревню Игнашино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уншиков Андрей Ильин

Мать ребёнка: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Смерть
Неизвестно
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