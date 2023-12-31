Уншиков Ермолай Фомин
Место рожденияПанская слобода Козловского уезда
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Уншиков Фома Климонов
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Ермолаева
Мать ребёнка: Уншикова Катерина
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Ермолаева
Мать ребёнка: Уншикова Катерина
Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уншикова Катерина
Смерть
Неизвестно