Уншиков Ермолай Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уншиков Ермолай Фомин

Место рождения

Панская слобода Козловского уезда

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Уншиков Фома Климонов

Мать: не указана

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Ермолаева

Мать ребёнка: Уншикова Катерина

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Ермолаева

Мать ребёнка: Уншикова Катерина

Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уншикова Катерина

Смерть
Неизвестно
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