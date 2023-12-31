Уншикова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Ермолаева
Отец ребёнка: Уншиков Ермолай Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Ермолаева
Отец ребёнка: Уншиков Ермолай Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно