Уншикова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уншикова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Ермолаева

Отец ребёнка: Уншиков Ермолай Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Ермолаева

Отец ребёнка: Уншиков Ермолай Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уншиков Ермолай Фомин

Смерть
Неизвестно
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