Белоусов Феодор Тимофеев
Место рожденияс. Старое Хмелевое Козловского уезда
Дата рождения01.06.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1856
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
21.11.1879
Сын: Белоусов Александр Федорович?
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Николаева
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
04.11.1887
Сын: Белоусов Михаил Феодорович
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Николаева
Старо-Хмелевская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно