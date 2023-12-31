Белоусов Феодор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Феодор Тимофеев

Белоусов Феодор Тимофеев

Место рождения

с. Старое Хмелевое Козловского уезда

Дата рождения

01.06.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1856

Отец: Белоусов Тимофей Ефимов

Мать: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
21.11.1879

Сын: Белоусов Александр Федорович?

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Николаева

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Белоусов Михаил Феодорович

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Николаева

Старо-Хмелевская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Евдокия Николаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close