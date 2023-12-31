Белоусов Тимофей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Тимофей Ефимов

Место рождения

с. Старое Хмелевое Козловского уезда

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Белоусов Ефим Андреев

Мать: Белоусова Лукерья

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1837

Сын: Белоусов Леон Тимофеев

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1838

Сын: Белоусов Евтей Тимофеев

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
26.04.1841

Сын: Белоусов Елисей Тимофеев

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Акулина Тимофеева

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Тимофеева

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Белоусов Феодор Тимофеев

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Анастасия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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