Белоусов Тимофей Ефимов
Место рожденияс. Старое Хмелевое Козловского уезда
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Белоусов Ефим Андреев
Мать: Белоусова Лукерья
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
26.04.1841
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Акулина Тимофеева
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Тимофеева
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
01.06.1856
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Григорьева
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно