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Белоусов Ефим Андреев

Место рождения

с. Старое Хмелевое Козловского уезда

Дата рождения

1783

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Белоусов Андрей

Мать: не указана

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1801

Сын: Белоусов Максим Ефимов

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1815

Сын: Белоусов Трофим Ефимов

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1816

Сын: Белоусов Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Лукерья

Смерть
1836
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
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