Белоусов Ефим Андреев
Место рожденияс. Старое Хмелевое Козловского уезда
Дата рождения1783
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Белоусов Андрей
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Лукерья
Смерть
1836
с. Старое Хмелевое Козловского уезда