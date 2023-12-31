Белоусова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно