Белоусова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Белоусов Максим Ефимов

Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1815

Сын: Белоусов Трофим Ефимов

Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1816

Сын: Белоусов Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Белоусов Ефим Андреев

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Ефим Андреев

Смерть
Неизвестно
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