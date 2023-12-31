Белоусова (Попова) Анастасия Григорьева
Место рожденияс. Стаево
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Попов Григорий Андреев
с. Стаево
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
26.04.1841
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Акулина Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов
с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
01.06.1856
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов
с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно