Белоусова (Попова) Анастасия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова (Попова) Анастасия Григорьева

Белоусова (Попова) Анастасия Григорьева

Место рождения

с. Стаево

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Попов Григорий Андреев

Мать: не указана

с. Стаево
Рождение ребёнка
1837

Сын: Белоусов Леон Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1838

Сын: Белоусов Евтей Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
26.04.1841

Сын: Белоусов Елисей Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Акулина Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов

с. Старое Хмелевое Мичуринского района
Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Белоусов Феодор Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Ефимов

с. Старое Хмелевое Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Тимофей Ефимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close