Федорова (Феодорова) (Данилова) Мария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Феодорова) (Данилова) Мария Герасимова

Место рождения

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда

Дата рождения

20.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Герасим Данилов

Мать: Данилова Пелагея Никитина

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Федоров (феодоров) Иван Иванов

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Белоусова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Федоров (феодоров) Иван Иванов

д. Уланово
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая девица
Смерть
Неизвестно
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