Федорова (Феодорова) (Данилова) Мария Герасимова
Место рожденияд. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Дата рождения20.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873
Отец: Герасим Данилов
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
26.10.1892
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Белоусова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Федоров (феодоров) Иван Иванов
д. Уланово
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая девица
Смерть
Неизвестно