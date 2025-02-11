Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович) 19.07.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.07.1899

умер Неизвестно, Калинка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Тюрин Выд. Справка 14.10.1931 Фаддей Иванович1867 г.р.
Мать
Тюрина Ефимия Петровна02.07.1877 г.р.
Супруги
(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна АртемиевнаОколо 1899 г.р.
Дети
Тюрин Павел Уч. Вов Ильич1924 г.р.
Тюрин Григорий Ильич19.08.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1899

Отец: Тюрин Выд. Справка 14.10.1931 Фаддей Иванович

Мать: Тюрина Ефимия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тюрин Павел Уч. Вов Ильич

Мать ребёнка: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.08.1929

Сын: Тюрин Григорий Ильич

Мать ребёнка: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Тюрина) Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна

Смерть
Неизвестно
Калинка, Волжский муниципальный район, Самарская область

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