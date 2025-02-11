Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)
мужской, родился 19.07.1899
умер Неизвестно, Калинка, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецТюрин Выд. Справка 14.10.1931 Фаддей Иванович1867 г.р.
МатьТюрина Ефимия Петровна02.07.1877 г.р.
Супруги
Дети
Тюрин Павел Уч. Вов Ильич1924 г.р.
Тюрин Григорий Ильич19.08.1929 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тюрин Павел Уч. Вов Ильич
Мать ребёнка: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1929
Сын: Тюрин Григорий Ильич
Мать ребёнка: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Тюрина) Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна
Смерть
Неизвестно
Калинка, Волжский муниципальный район, Самарская область