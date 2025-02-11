Тюрин Григорий Ильич
мужской, родился 19.08.1929
умер Неизвестно
Мать(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна АртемиевнаОколо 1899 г.р.
ОтецТюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)19.07.1899 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)
Мать: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно