Тюрин Григорий Ильич 19.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Григорий Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.08.1929

умер Неизвестно

Мать
(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна АртемиевнаОколо 1899 г.р.
Отец
Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)19.07.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)

Мать: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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