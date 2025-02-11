(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна
женский, родилась Около 1899, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла После 1959
ОтецЖуравлев Артемий АгаповичНеизвестно г.р.
Супруги
Какулев Антон Ларионович14.01.1899 г.р.
Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)19.07.1899 г.р.
Дети
Какулев Иван Уч. Вов Антонович1918 г.р.
Тюрин Павел Уч. Вов Ильич1924 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1899
Отец: Журавлев Артемий Агапович
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1917
Рождение ребёнка
1918
Сын: Какулев Иван Уч. Вов Антонович
Отец ребёнка: Какулев Антон Ларионович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тюрин Павел Уч. Вов Ильич
Отец ребёнка: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1929
Сын: Тюрин Григорий Ильич
Отец ребёнка: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Тюрина) Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)
Смерть
После 1959