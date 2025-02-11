(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна Около 1899 — найти родственников по фамилии на Familio

(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1899, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла После 1959

Отец
Журавлев Артемий АгаповичНеизвестно г.р.
Супруги
Какулев Антон Ларионович14.01.1899 г.р.
Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)19.07.1899 г.р.
Дети
Какулев Иван Уч. Вов Антонович1918 г.р.
Тюрин Павел Уч. Вов Ильич1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Журавлев Артемий Агапович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)

Бракосочетание
12.11.1917

Муж: Какулев Антон Ларионович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Какулев Иван Уч. Вов Антонович

Отец ребёнка: Какулев Антон Ларионович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тюрин Павел Уч. Вов Ильич

Отец ребёнка: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.08.1929

Сын: Тюрин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Тюрина) Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)

Смерть
После 1959

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