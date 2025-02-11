Тюрин Павел Уч. Вов Ильич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Павел Уч. Вов Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1924, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 26.10.1996, Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мать
(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна АртемиевнаОколо 1899 г.р.
Отец
Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)19.07.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)

Мать: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.1996
Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область

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