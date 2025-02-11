Тюрин Павел Уч. Вов Ильич
мужской, родился 1924, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 26.10.1996, Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Мать(1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна АртемиевнаОколо 1899 г.р.
ОтецТюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)19.07.1899 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Тюрин Илья Уч. Вов Фаддеевич (Федорович)
Мать: (1Я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2Я Тюрина (Журавлева) Ульяна Артемиевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.1996
Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область