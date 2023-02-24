(Тюрина) Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тюрина) Зинаида Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Тюрин Илья (Федорович)

Мать: (1я Какулева Св Во О Бр 25.03.1960) 2я Тюрина Ульяна Артемиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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