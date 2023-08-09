Тюрин Фаддей Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Тюрин Иван Данилов/
Рождение ребёнка
16.12.1893
Дочь: Анастасия Фаддеевна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Бракосочетание
09.?.1894
Жена: Тюрина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1897
Дочь: Ирина Фаддеевна
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
19.07.1899
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
28.09.1902
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Анастасия Фаддеевна
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1907
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
03.03.1909
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1912
Дочь: Марина Фаддеевна
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна
Смерть
Неизвестно