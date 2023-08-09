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Тюрин Фаддей Иванович

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тюрин Иван Данилов/

Мать: Тюрина Прасковья Филиппова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1893

Дочь: Анастасия Фаддеевна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Бракосочетание
09.?.1894

Жена: Тюрина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1897

Дочь: Ирина Фаддеевна

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Тюрин Илья (Федорович)

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1902

Сын: Тюрин Гаврил Фаддеевич

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Анастасия Фаддеевна

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1907

Сын: Тюрин Василий Фаддеевич

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1909

Сын: Тюрин Василий Фаддеевич

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
15.07.1912

Дочь: Марина Фаддеевна

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Петровна

Смерть
Неизвестно