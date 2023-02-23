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Тюрина Прасковья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

16.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1859

Сын: Тюрин Яков Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/

Рождение ребёнка
25.01.1862

Сын: Тюрин Вукол Иванов

Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/

Ульяновская область, с.Никитино
Рождение ребёнка
22.09.1864

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тюрин Фаддей Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1871

Сын: Тюрин Захар Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1874

Сын: Тюрин Яков Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/

Рождение ребёнка
29.06.1880

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Иван Данилов/

Смерть
16.09.1909
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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