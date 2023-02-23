Тюрина Прасковья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти16.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1859
Сын: Тюрин Яков Иванович
Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/
Рождение ребёнка
25.01.1862
Сын: Тюрин Вукол Иванов
Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/
Ульяновская область, с.Никитино
Рождение ребёнка
22.09.1864
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/
Рождение ребёнка
01.05.1871
Сын: Тюрин Захар Иванович
Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/
Рождение ребёнка
18.03.1874
Сын: Тюрин Яков Иванович
Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/
Рождение ребёнка
29.06.1880
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Данилов/
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Иван Данилов/
Смерть
16.09.1909