(Тюрина) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1864
Дата смерти15.03.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1864
Отец: Тюрин Иван Данилов/
Рождение ребёнка
24.10.1886
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
20.07.1888
Сын: Дементьев Трофим Семенович
Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1891
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
03.09.1894
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
09.03.1898
Сын: Дементьев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
18.02.1901
Сын: Дементьев/ Евсеев Василий Семенович
Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Дементьев Николай Семенович
Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович
Смерть
15.03.1904