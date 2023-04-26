(Тюрина) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тюрина) Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1864

Дата смерти

15.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1864

Отец: Тюрин Иван Данилов/

Мать: Тюрина Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
24.10.1886

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Дементьев Трофим Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович

Рождение ребёнка
16.01.1891

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович

Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович

Рождение ребёнка
09.03.1898

Сын: Дементьев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович

Рождение ребёнка
18.02.1901

Сын: Дементьев/ Евсеев Василий Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович

Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Дементьев Николай Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Павлович

Смерть
15.03.1904